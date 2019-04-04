Çanakkale'de Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı "Naboland" adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci Gelibolu'da törenle anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Denizaltı Sevenler Derneği Gelibolu Şube Başkanı Kemal Dalgıç, burada yaptığı konuşmada, Türk Denizaltı Filosunun bir mensubu olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Dalgıç, bırakılan emanetleri layıkıyla taşımanın onurunu yaşadıklarını belirterek, "Bizler geçmişi övünçle dolu 133 yıllık bu aziz emaneti taşımanın haklı onurunu yaşıyoruz. Biz bu abideyi emekli olsak bile bizden sonra geleceklere daha da yücelterek teslim edebilmek için azim ve heyecanla mezara kadar devam ettirmek zorundayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı "Naboland" adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizcinin anısına denize çelenk bırakıldı.

Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Boğaz Komutanlığı adına Deniz Albay Türker Altıngöz, Gelibolu Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Denizaltı Sevenler Derneği Genel Başkanı Feridun Yaşbek, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Başkanı Muhiddin Kazancı ve davetliler katıldı.

