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Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar engeli

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ve Gökçeada ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Yenice ve Gökçeada genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale eğitim fırtına ve kar

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