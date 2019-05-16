Çanakkale'de engelli gençler asker oldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 8 engelli genç, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlüğüne temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nda, 8 engelli genç, bir günlüğüne temsili askerlik yaptı. Yemin törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Birten Sarıbaş, Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yemliha Karakoç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, askeri personel, engelli gençler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, temsili askerler, refakatçi askerlerin yardımıyla silah ve Türk bayrağına el basarak yemin etti. Askerler adına Ömer Polat şiir okudu, Cahit Baki ise bir konuşma yaptı.

Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, temsili askerlik uygulamasının asil Türk milletinin vatanına ve Cumhuriyetine büyük sevginin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Engelli evlatlarımızı askerlik vazifesini yerine getirmeleriyle de dünyadaki ilk ve tek örnektir. Şehitler ve kahramanlar diyarı Çanakkale’de 8 engelli gencimiz de kutsal vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmek için icra ettikleri askerlik yeminiyle milletimizin onurlu evlatları arasındaki yerlerini almışlardır" dedi.

Konuşmaların ardından tören, Vali Orhan Tavlı tarafından engelli gençlere terhis belgeleri ile hediyelerinin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

