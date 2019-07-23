Çanakkale'de erkek cesedi bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarıksız köyü yakınlarında dere kenarında hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar dumuru jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurulan kişinin öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemede cesedin Ekrem Aykan'a ait olduğu tespit edildi.
Ceset incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay yerine gelen Aykan'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.
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