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Çanakkale'de etkili kar yağışı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 19:47 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'DE TIR'LAR YOLDA KALDI Çanakkale'de gün boyu etkili olan kar, deniz ulaşımından sonra kara ulaşımını da durma noktasına getirdi.

Çanakkale'de etkili kar yağışı (3)

ÇANAKKALE'DE TIR'LAR YOLDA KALDI
Çanakkale'de gün boyu etkili olan kar, deniz ulaşımından sonra kara ulaşımını da durma noktasına getirdi. Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önündeki yokuş nedeniyle çok sayıda TIR yolda kaldı. Ekipler seferber oldu.
Çanakkale'de poyraz ve tipi gün boyu deniz ulaşımına izin vermeyerek hayatı olumsuz etkiledi. Feribotların çalışmaması nedeniyle şehirler arası otobüslerle yolculuk eden çok sayıda vatandaş boğazın Anadolu ve Avrupa yakalarında zorunlu konaklamak durumunda kaldı. Akşam saatlerinde fırtına ve tipinin deniz ulaşımında yarattığı olumsuzluğa karayolu da eklendi. Karla kaplanan yollarda eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığıyla buzlanma da meydana gelince karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Çanakkale-Bursa ve Çanakkale-İzmir güzergahında Karayolları ekipleri gün boyu tuzlama ve kar küreme çalışması yaparak yolları güçlükle de olsa açık tuttu. Ancak akşam saatlerinde ekiplerin hızına yetişemediği tipi özellikle Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın bulunduğu çevreyolunda ulaşımı durdurdu. Otogar önünden Özbek rampasına tırmanan TIR'lar başarılı olamayıp, yolda kaldı. Çok sayıda TIR yolda kalınca Çanakkale-Bursa yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Trafik ekipleri hemen müdahale edip, yol güvenliği aldı. Bölgeye çağrılan Karayolları ekiplerinin kar küremesi ve tuzlaması çalışmasının ardından yol kısmen normale döndü. Ancak buna rağmen bazı araçlar yine de yoluna devam edemedi. Trafik polisleri ise otogardan ilçelere hareket edecek olan minibüsleri zincir takmadan yola çıkarmadı.
KENT MERKEZİNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Çanakkale'de tipi ve fırtına nedeniyle kent merkezi de beyaza büründü. Truva Atı önünde birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirdi. Truva Atı ve kordonboyunun yanı sıra yat limanındaki teknelerinden de beyaza örtüye bürünmesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de etkili kar yağışı (3)Çanakkale'de etkili kar yağışı (3)Çanakkale'de etkili kar yağışı (3)Çanakkale'de etkili kar yağışı (3)

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