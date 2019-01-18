Çanakkale'de ev yangını: 1 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesindeki ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya Mahallesi Onur Sokak'ta bulunan iki katlı evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Camları kırarak eve giren itfaiye ekipleri, Mustafa Keçeci'yi (60) ağır yaralı halde buldu. Evden çıkarılan Keçeci, ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesinde, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

