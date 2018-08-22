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Çanakkale'de ev yangını: 1 ölü 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 04:08 | Son Güncelleme

İki katlı bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Gölcük Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin alt katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar evden çıkan dumanları fark edince durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Ali Yumlu (28) ve Sümeyye Yumlu (26) çifti ile çocuğu Tuğba Melek Yumlu'yu (5) alevlerin arasından çıkararak yangına müdahale etti.

Yumlu çifti ve çocuğu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tuğba Melek Yumlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin hastanedeki tedavileri sürüyor.

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1 ölü Çanakkale Gelibolu yangın

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