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Çanakkale’de Evciler köyü karantinaya alındı

18.01.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de Evciler köyü karantinaya alındı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 10 gün süreyle karantina altına alındı.Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde vaka sayılarında gözle görülür düşüşler yaşanmasına rağmen Evciler köyünde görülen 11 vaka nedeniyle köy karantina altına alındı.Bayramiç İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Sercan Gökdemir başkanlığında toplandı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 10 gün süreyle karantina altına alındı.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde vaka sayılarında gözle görülür düşüşler yaşanmasına rağmen Evciler köyünde görülen 11 vaka nedeniyle köy karantina altına alındı.
Bayramiç İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Sercan Gökdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası bugün saat 12.00 itibariyle köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle durduruldu. Jandarma ekipleri köy girişinde nöbet tutarken, köyde her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerin de 28 Ocak gününe kadar yapılamayacağı bildirildi.

Çanakkale’de Evciler köyü karantinaya alındı

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