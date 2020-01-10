Çanakkale’de feribot ile balıkçı teknesi çarpıştı

Çanakkale’de Gelibolu-Çardak seferi yapan NG isimli feribot ile bir balıkçı teknesi Gelibolu iskelesi önlerinde çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Gelibolu iskelesi önünde meydana geldi. Gelibolu-Çardak seferi yapan 44 metre uzunluğundaki NG isimli feribot ile 26 metre uzunluğundaki Kestanelik isimli balıkçı teknesi, iddiaya göre kaptanın uyuyakalması sebebiyle çarpıştı. İçi yolcu ve araçla dolu feribotun kaza sonrası mazot deposundan denize sızıntı oldu.

Tehlikenin fark edilmesi üzerine bölge su bariyerleri ile çevrilirken, yolcu ve araçlar sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.

