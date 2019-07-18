HABER

Çanakkale'de feribotta korkutan yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 19:37 | Son Güncelleme

YANGIN SÖLDÜRÜLDÜ, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ Çanakkale-Eceabat hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Karahasan-2 adlı feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'de feribotta korkutan yangın (2)

YANGIN SÖLDÜRÜLDÜ, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale-Eceabat hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Karahasan-2 adlı feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Feribottaki 93 yolcunun bir bölümü itfaiye aracının merdiveniyle, bir bölümü ise balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.
Gestaş firmasından olayla ilgili yapılan açıklamada, Çanakkale'den Eceabat'a saat 17.00 seferini gerçekleştiren gemide 93 yolcu ve 26 araç bulunduğu bildirildi. İlk olarak iskeleden yangına müdahale eden Eceabat Belediyesi itfaiye aracının merdiveniyle yolcuların tahliyesi başladı. Bu anlarda yolcuların yaşadığı korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Daha sonra Sahil Güvenlik Botu ve balıkçı tekneleriyle tüm yolcular tahliye edildi.
Gestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"18.07.2019 tarihinde 93 yolcu, 26 araç ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 17.00 seferini gerçekleştiren 'Karahasan 2' adlı gemi, makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan arıza nedeniyle seferini tamamlayamamıştır. Eceabat İskelesi'ne yanaşacağı esnada arıza yapan gemideki yolcuların tahliyesi, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet botu yardımıyla yapılmıştır. Yine Kıyı Emniyet kurtarma botu yardımıyla da araçların tahliyesine kısa sürede başlanacaktır. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Tüm yolcularımızın sağlık durumu iyidir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Öte yandan karaya oturan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör trafından çekilerek iskeleye yanaştırıldıktan sonra 26 aracın da tahliyesi gerçekleşecek.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Emniyetten ülke genelinde eş zamanlı alkol denetimiEmniyetten ülke genelinde eş zamanlı alkol denetimi
Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralıDiyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.