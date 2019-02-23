Çanakkale’de fırtına etkili oluyor: Boğaz kapatıldı

Çanakkale’de etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle Boğaz, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale’de sabaha karşı etkili olan fırtına kar yağışına dönüştü. Hava koşullarından deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri Boğaz’ın saat 09.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Durum telsiz kanalından gemi kaptanlarına iletildi. Boğaza giriş yapamayan gemiler demir attıkları bölgece beklemeye başladı.

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arasındaki seferlerin geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu. Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri ise devam ediyor.

