Çanakkale'de fırtına ihtimaline karşı önlemler alındı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, kamu kurum ve kuruluşları, Yunanistan üzerinden yarın yurda giriş yapması beklenen fırtınaya karşı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için önlemlerini aldı.

Yunanistan üzerinden gelerek Ege'yi kuvvetli etkilemesi beklenen fırtına ve şiddetli yağışa karşı, Çanakkale genelinde kamu kurum ve kuruluşları önlemlerini aldı. Çanakkale Valiliği'nin talimatıyla, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda toplantı yapılarak, alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Toplantının ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Afet koordinasyon toplantısında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP-Çanakkale) çerçevesinde ana çözüm ve destek çözüm ortağı olan kurumlara yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar hatırlatılarak, risk analizlerini yapmaları ve belirledikleri risklere karşı gerekli tedbirleri almaları bildirilmiştir. Çanakkale merkez ve tüm ilçelerimizde, yerleşim birimlerine yönelik oluşabilecek fırtına, sel ve su baskını gibi hadiselere karşı yerel idareler tarafından risk değerlendirmeleri yapılacak ve önleyici tedbirler alınacaktır. Yapılan meteorolojik değerlendirmeler AFAD İl Müdürlüğü tarafından 11 İlçe Kaymakamlığına, Belediye Başkanlığına, 11 İlçe Belediye Başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Telekom İl Müdürlüğüne, Orman Bölge Müdürlüğüne, Karayolları 142'nci Şube Şefliğine, DSİ 252'nci Şube Müdürlüğüne, Meteoroloji İl Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, Kıyı Emniyeti Müdürlüğüne, TEİAŞ'a, UEDAŞ'a ve Liman Başkanlığına bildirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarına, meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı personellerini 24 saat çalışma esasına göre her an göreve hazır tutmaları, personellerinin cep telefonlarının açık ve ulaşılabilir olması ve şehir dışına çıkmamaları gerektiği bildirilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarından müdahale için gerekli araç ve gereçlerini hazır olarak tutmaları, personellerinin ise ekip ve ekipman donanımlarını hazır olarak bulundurmaları istenmiştir. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan anlık meteorolojik uyarılar AFAD İl Müdürlüğünce tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerine, muhtarlara, din görevlilerine ve okul müdürlerinin cep telefonlarına SMS ile gönderilecektir."

'UYARILAR ZAMAN GEÇİRMEDEN YAPILACAK'

"Vatandaşlarımıza gerekli uyarılar SMS gönderilen ilgililerce zaman geçirmeden yapılacaktır" diye devam eden açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fırtınanın elektrik hatlarını ve haberleşme sistemlerini etkileyebileceği değerlendirildiğinden UEDAŞ Çanakkale İşletme Müdürlüğü, TEİAŞ Çanakkale İşletme Müdürlüğü ve Türk Telekom İl Müdürlüğü ile ilgili diğer kurumlar gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklı olacaklardır. İlimizde hizmet veren büyük çaplı endüstriyel kuruluşlar fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olan olumsuzluklara karşı uyarılarak, gerekli tedbirleri almaları istenmiştir. Olması muhtemel su taşkınlarına karşı DSİ 252'nci Şube Müdürlüğü, Çanakkale Belediye Başkanlığı, Karayolları 142'nci Şube Şefliği ve ilgili diğer kurumlar gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklı olacaklardır. Kıyı kesiminde yaşayan vatandaşlarımızın kıyıdaki teknelerini karaya çekmeleri için, Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada ve Karabiga Liman Başkanlıkları ile ilimiz genelinde bulunan balıkçı barınaklarına bilgilendirmeler yapılarak, gerekli tedbirleri alması konusunda uyarılar yapılmıştır. Çanakkale AFAD koordinesinde; tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yukarıda belirtilen tedbirler hususunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP-Çanakkale) çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Valiliğimizce gerekli tüm tedbirler alınmış olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız koordineli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olabilmeleri için Valiliğimizce hazırlanan tedbirler aşağıda verilmiştir."

BELEDİYE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDI

Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada da gereken önlemlerin alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminler ve uyarılar dikkate alınarak, 30 Eylül 2018 Pazar günü tedbiren Pazar Pazarı kurulmayacaktır. Yapılan meteorolojik uyarılar doğrultusunda belediye ekiplerimiz kent yaşamının olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Meydana gelebilecek olası olumsuzluklara karşı önlem olarak, özellikle çocuk, yaşlı, engelli ve yürüme güçlüğü çeken kentlilerimizin gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları önerilmektedir. Kentlilerimiz karşılaştıkları sorunlarla ilgili; 444 1717 no'lu Çağrı Merkezi, 0533 703 0703 no'lu Whatsapp hattı ve sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirler. Kentlilerimizin bilgisine sunarız:"

Belediye ayrıca meteorolojik tahminlerin gerçekleşmesi halinde vatandaşların da önleyici tedbirleri almalarının faydalı olacağını bildirerek şu açıklamayı yaptı:

"Fırtına uyarılarının resmi kurumların iletişim kanallarından takip ediniz; merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her malzemeyi emniyete alınız; kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgâr alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatarak ve emniyetli bir şekilde bağlayınız; araçları, varsa garaja park edip, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutunuz; çatı katı/tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatıp sürgüleyerek emniyete alınız; eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırınız; afet ilk yardım çantanızı yanınıza alınız; meteorolojik tahminlerin gerçekleşmesi olasılığı göz önüne alınarak kentlilerimizin tehlikeye açık alanlarda bulunmamaları (özellikle çocuk, yaşlı, engelli ve yürüme güçlüğü çeken kentlilerimiz) gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları önerilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmin ve uyarılar kamuoyunu bilgilendirmek ve tedbirli olmak adına önemlidir. Kentlilerimizin tahminlerin gerçekleşmesi halinde alması gereken koruyucu önlemlere yönelik yukarıdaki bilgileri sunar, yapılan tahminlerin kimsenin canına ve malına zarar vermeden doğal akışı içinde gerçekleşmesi temennimizi paylaşırız."

GESTAŞ'TAN FIRTINA TEDBİRLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısıyla birlikte Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. de gemi ve iskelelerde aldığı tedbirleri duyurdu. Gestaş kaza riskini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek adına iskele ve gemilerde aldığı tedbirler şöyle sıraları:

"Can yelekleri dolaplarının yerine montajı sağlamlaştırılacak. Gemideki can simitleri araç güverteye düşmemesi için bağlantı ekleri kuvvetlendirilecek. Araç güverte ve yolcu salonu dışında uçma riski olan (Çöp kovaları ve temizlik malzemeleri) malzemeler kaldırılacak. Yolcu salonu giriş kapıları ve gemi üzerindeki tüm kapılar kapalı tutulacak. Personelimiz şiddetli hava konusunda bir kez daha eğitimden geçecek. Dış alanda bulunan teknik cihazların (seyir feneri gibi) sağlamlığı ve güvenli bir şekilde yerinde sabitlendiği kontrol edilecek. İskelelerimizde bulunan gişe, seyyar kabin, uyarı levhaları, tabela gibi malzemelerin sağlamlığı kontrol edilecek, gerekirse sağlamlaştırılacak. Gemilerin ağır hava şartlarında uygulanması gereken kontrol listesi yürürlükte ve uygulamada olacak. Ani hava değişimine karşı sürekli emniyet gezi ve kontroller gerçekleştirilecek. İskelelerde bulunan malzemeler (çöp konteyneri, yangın tüpleri vs.) sabitlenecek. Bariyerler sökülecek veya kullanılmayacak. Eksik iskele usturmaçaları tamamlanacak. Yolcular, gemiye iniş ve binişlerinde gemi manevra sahasından uzak tutulacak."

GEMİ VE İSKELELERİ KULLANAN YOLCULARA UYARI

Gestaş yetkilileri, fırtına nedeniyle gemi ve iskeleleri kullanan yolcular için de "Özellikle seyir halinde ayakta durmamaya, fırtınalı ve yağışlı havalarda kaygan zemin ihtimaline karşı iniş ve binişlerde merdiven kullanımlarında korkuluklardan tutunmaya, seyir halinde kapalı yolcu salonunda olmaya, yolcu salonu giriş çıkışlarında kapı çarpması, el sıkışması gibi durumlara önlem almaya, mürettabatın ve personelin uyarılarını yerine getirmeye özen gösteriniz" uyarısını yaptı.

Çanakkale genelinde de kaymakamlıklarla belediyelerin, fırtına ve şiddetli yağışa karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için tedbirlerini alığı belirtildi.