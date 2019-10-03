HABER

Çanakkale'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

Fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Çan ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Nisan'da bir kişinin para karşılığında anlaştığı Kırgızistan uyruklu A.M. adlı kadınla aynı araçta birlikteyken hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında, "Örgütlü olarak bir kimseyi fuhşa teşvik ve aracılık etmek, fuhuş yaptırmak veya yer temin etmek" ile suçlanan şüphelilere yönelik yaklaşık iki ay süren fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi.

Ekiplerin önceden belirlenen 4 adreste eş zamanlı yaptığı baskınlarda, R.D. ve E.K. ile Kırgızistan uyruklu M.S. ve A.M. yakalandı.

Zanlıların üstlerinde, ev ve eklerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 5 sim kart, kredi kartı ve iki pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
Üniversitelilere sıcak karşılamaÜniversitelilere sıcak karşılama
Kaçak ağıl ve kümesler yıkıldıKaçak ağıl ve kümesler yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale fuhuş operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

'Bir masal yaşadım seninle...'

'Bir masal yaşadım seninle...'

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladı

Sevgilisi ayrılmak isteyince dehşet saçtı

Manavgat'taki bir kadın kasapların kabusu oldu!

Kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı

Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi! Ağabeyi fenalık geçirdi

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.