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Çanakkale’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Çanakkale’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda ikisi yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan Cuma günü 2019 tarihinde R.D isimli şahıs, şüpheli olan A.M.

Çanakkale’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda ikisi yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan Cuma günü 2019 tarihinde R.D isimli şahıs, şüpheli olan A.M. isimli yabancı uyruklu kadınla araç içerisinde fuhuş yaparken ölmesinin ardından, Çan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emriyle Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. ‘Örgütlü Olarak Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek Suçu’ kapsamında, 9 Temmuz 2019 tarihinde başlayarak 2 ay boyunca süren teknik takip neticesinde 30 Eylül 2019 tarihinde 4 ayrı adreste, 4 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda R.D, E.K. ve yabancı uyruklu M.S ve A.M isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde, eklentilerinde ve üzerlerinde yapılan aramada; 7 adet android cep telefonu, 5 adet telefon sim kartı, 1 adet kredi kartı, 2 adet yabacı uyruklu pasaport ele geçirildi. Çan Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan R.D, E.K. ve yabancı uyruklu M.S. ve A.M. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

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