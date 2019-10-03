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Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çan ilçesinde 26 Nisan tarihinde R.D., yabancı uyruklu kadın A.M. ile para karşılığı ilişki için anlaştı. R.D.'nin A.M. ile araç içerisindeyken birlikte olduğu esnada ölmesi üzerine, Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'örgütlü olarak bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçu'ndan soruşturma başlatıldı. 9 Temmuz'da başlatılan 2 ay süreli fiziki ve teknik takip neticesinde, 30 Eylül günü düzenlenen 4 ayrı operasyonda R.D., E.K ile Kırgızistan uyruklu M.S. ve A.M. gözaltına alındı. 4 şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 5 sım kart, 1 kredi kartı, 2 Kırgızistan pasaportu ele geçirildi. Savcılığın talimatı ile gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

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