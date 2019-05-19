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Çanakkale'de Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu meşaleler ve davul zurnalar eşliğinde kutladı.

Çanakkale'de Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE’de Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu meşaleler ve davul zurnalar eşliğinde kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında, Galatasaray sahasında Başakşehir’i 2- 1 yenerek, 2018/2019 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Çanakkale'de sokaklara dökülen Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar kutlama yapmak üzere sokaklara döküldü. Bazı taraftarlar araçlarıyla, bazıları da yaya olarak üstlerinde sarı kırmızı formaları, ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşaleler ile geç saatlere kadar kutlama yaptı. Davul zurna eşliğinde oynayıp, meşaleler yakarak eğlenen taraftarlar nedeniyle şehir içi trafiği kilitlendi.
Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlaması geç saatlere kadar sürdü.

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