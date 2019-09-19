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Çanakkale'de 'Gaziler Günü' kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 12:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Çanakkale'de 'Gaziler Günü' kutlaması

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Törene; Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Belediye Meclis üyesi Emekli General Süleyman Canpolat, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Necdet Erdinç, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda Çanakkaleli katıldı. Çanakkale Valiliği, Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Şubesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından öğrenciler, Gaziler Günü ile ilgili şiirler okudu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Erdinç, "19 Eylül Gaziler Günü; Kurtuluş Savaşı'nda, 1950'de Kore'de, 1974'te Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik koruyucusu ve vatandaşlarımızın tüm muharip gazilerimizin kahramanlık ve şeref günüdür" dedi.

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Çanakkale'de 'Gaziler Günü' kutlamasıÇanakkale'de 'Gaziler Günü' kutlamasıÇanakkale'de 'Gaziler Günü' kutlamasıÇanakkale'de 'Gaziler Günü' kutlaması

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