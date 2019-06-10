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Çanakkale’de göçmen kaçakçılarına darbe: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE(İHA)Çanakkale’de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 organizatör ve 50 mülteci yakalandıAldığı bir istihbaratı değerlendiren plis, takibe aldığı 5 kişiyi İstanbul, Edremit ve Çanakkale’de düzenlediği operasyonlarla yakaladı.

ÇANAKKALE(İHA)Çanakkale’de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 organizatör ve 50 mülteci yakalandı
Aldığı bir istihbaratı değerlendiren plis, takibe aldığı 5 kişiyi İstanbul, Edremit ve Çanakkale’de düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Zanlıları verdikleri ifadelerden yola çıkan Çanakkale polisi, yaptığı ikinci operasyonda 50 mülteciyi yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli adasına kaçamadan yakaladı.
Gözaltına alınan H.A, T.Y, S.K, E.T, A.S, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi 50 mülteci ise Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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