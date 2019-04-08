Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonları

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 5-7 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 143 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki çeşitli noktalarda 5-7 Nisan'da çok sayıda operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 2'si İran ve Özbekistan, 141'i Afganistan uyruklu 52'si çocuk, 44'ü kadın ve 47'si erkek 143 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri belirlenen K.P, M.K, G.T, S.A. ve O.K, gözaltına alındı, beraberlerindeki 4 kamyonete el konuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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