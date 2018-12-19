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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 17:40 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinden ekiplerle kent merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda can yeleği, bot ve bot motoru ile 2 kara taşıtına da el koyuldu.
Kaçakların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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