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Çanakkale’de göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 08:04 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na giden göçmen kaçakları taşıyan fiber tekne, battı.

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölü

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na giden göçmen kaçakları taşıyan fiber tekne, battı. Olayda, 3'ü kadın, 4 kişi ölürken, 11 kişi ise sağ kurtarıldı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırgaburnu açıklarında meydana geldi. Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek üzere yola çıkan 4'ü İran, 11'i Afganistan uyruklu, toplam 15 kaçağın içinde bulunduğu fiber tekne, battı. Bu sırada bölgede devriye gezen Sahil Güvenlik ekibi, olaya müdahale etti. Sahil Güvenlik ekibi 11 kişiyi sağ kurtarılırken, Afganistan uyruklu 1'i bebek, 3’ü kadın, toplam 4 kaçağın ise cesedine ulaşıldı.
Kurtarılan kaçaklar ve 4 kişinin cenazesi Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Cenazeler, Ayvacık Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Hipotermiye giren 1'i hamile kadın, 4 kaçak ise Edremit Devlet Hastanesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ kurtarılan kaçaklara, yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

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Çanakkale’de göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölüÇanakkale’de göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölüÇanakkale’de göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölüÇanakkale’de göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölü

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