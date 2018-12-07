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Çanakkale'de halk otobüsü alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, yolcu almak için durağa giren özel halk otobüsünde yangın çıktı.

Çanakkale'de halk otobüsü alev alev yandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, yolcu almak için durağa giren özel halk otobüsünde yangın çıktı. Bir anda alevler içerisinde kalan otobüsteki yolcular kendilerini dışarı attı. Alev topuna dönen otobüsteki yangın, gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.
Ç-7 hattında çalışan Sabit Yaman yönetimindeki 17 H 0088 plakalı Çanakkale Belediyesi denetimli özel halk otobüsü, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Müze kavşağındaki trafik ışıklarını geçtikten yaklaşık 200 metre sonra, duraktan yolcu alacağı sırada henüz nedeni bilinmeyen şekilde alev aldı. Bir anda alevler içerisinde kalan otobüsteki yolcular kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevre güvenliği alan polis ekipleri de caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında alev topuna dönen otobüs, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, bir market ile bir apartmanda hafif çaplı zarar meydana geldi. Marketin camları patladı.
Otobüs yangınını gören marken çalışanı Nurcan Özcan, "Bugün sabah saat 07.15'te marketi açtık. saat 07.50 civarında otobüsten dumanlar çıkmaya başladı. Otobüsteki yolcular indi. Otobüs yanmaya başladı. Biz de market içindeydik, marketin camları patladı, tente yandı. İçeriyi dumanlar sardı. Biz de korktuk" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de halk otobüsü alev alev yandıÇanakkale'de halk otobüsü alev alev yandıÇanakkale'de halk otobüsü alev alev yandıÇanakkale'de halk otobüsü alev alev yandı

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