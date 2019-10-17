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Çanakkale'de hastanedeki kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:01 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasından: - "Mağdur E.Y'nin Kürtçe konuşması nedeniyle darp edildiğine dair soyut iddia dışında somut herhangi bir delil bulunmaması nedeniyle, şüpheli H.K. hakkında nefret ve ayrımcılık suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde "Kürtçe konuşma" gerekçesiyle çıktığı öne sürülen kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kavga olayıyla ilgili bilgi kirliliğinin önlenmesi ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, açıklama yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Olayın ilgili kolluk tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı ve hastaneye ait tüm kamera kayıtlarının temin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli hakkında daha önce 'şizoafektif bozukluk' teşhisiyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi tarafından verilmiş engelli sağlık kurulu raporunun ve şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle vesayet altında olduğuna ilişkin kararın, şüphelinin vasisi tarafından dosyaya sunulması üzerine, şüpheli Adli Tıp Kurumuna rapor için sevk edilmiş, Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16.10.2019 tarihli raporda, şüphelinin atılı suçla ilgili olarak ceza ehliyetinin bulunmadığının bildirilmesi üzerine babasına teslim edilmiştir.

Akıl hastası olduğu ve ceza ehliyetinin bulunmadığı anlaşılan şüpheli H.K. hakkında, işlediği sabit olan kasten yaralama suçundan, TCK'nın 57'nci maddesi uyarınca akıl hastalarına özgü 'Güvenlik Tedbirine' hükmedilmesi için düzenlenen iddianame, Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Dosyanın yapılan incelemesi ve tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda, mağdur E.Y'nin Kürtçe konuşması nedeniyle darp edildiğine dair soyut iddia dışında somut herhangi bir delil bulunmaması nedeniyle, şüpheli H.K. hakkında nefret ve ayrımcılık suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale hastane kavga

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