Çanakkale'de hastanedeki kavga

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde "Kürtçe konuşma" gerekçesiyle çıktığı öne sürülen kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kavga olayıyla ilgili bilgi kirliliğinin önlenmesi ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, açıklama yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Olayın ilgili kolluk tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı ve hastaneye ait tüm kamera kayıtlarının temin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli hakkında daha önce 'şizoafektif bozukluk' teşhisiyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi tarafından verilmiş engelli sağlık kurulu raporunun ve şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle vesayet altında olduğuna ilişkin kararın, şüphelinin vasisi tarafından dosyaya sunulması üzerine, şüpheli Adli Tıp Kurumuna rapor için sevk edilmiş, Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16.10.2019 tarihli raporda, şüphelinin atılı suçla ilgili olarak ceza ehliyetinin bulunmadığının bildirilmesi üzerine babasına teslim edilmiştir.