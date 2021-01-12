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Çanakkale’de hava bir anda karardı, sokakları göle döndü

12.01.2021 18:58 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de akşam saatlerinde beklenen yağış gelirken hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale’de akşam saatlerinde beklenen yağış gelirken hayatı olumsuz etkiledi. Havanın bir anda kararmasıyla bastıran yağmur, bazı sokak ve caddelerdeki rögarları doldurup taşırdı. İşten çıkan vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Çanakkale’de 2 gündür devam eden şiddetli lodos fırtınası yerini sağanak yağışa bıraktı. Kentte 17.00 sıralarında etkisini arttıran yağmur, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Erken saatte kararan hava nedeniyle boğaz hattında çalışan feribotlar ışıklarını, trafikte bulunan araçlar ise farlarını açarak yollarına devam edebildi. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Demircioğlu Caddesi, Atatürk Caddesi ve Stadyum Caddesi gibi işlek caddelerde kısa sürede su birikintileri meydana geldi. Belediyeye bağlı ekipler, taşan rögarlara müdahale ederken, polisler de trafik güvenliğini sağladı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada ise vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan başlayacak yağışların sabah saatlerinden itibaren Çanakkale il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenmektedir. Çok kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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