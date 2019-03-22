Çanakkale'de havadan trafik denetimi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince, helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, 29 sürücüye, toplam 10 bin 436 TL'lik idari para cezası uygulandı.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Kirazlı mevkisi ile Çan yolu Çekiçler köyü yol ayrımı, Ezine Kestanbol Kaplıcaları yol ayrımı, Çan- Bayramiç yolu Bayramiç ilçe girişi ve Ayvacık Kadırga Koyu yol ayrımı noktalarında havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimde, 5 kişilik jandarma trafik ve 5 kişilik jandarma asayiş timi de görev yaparken, Sikorsky S-70i tipi genel maksat helikopteri kullanıldı. Ekipler, sürücüleri güneşli havada emniyetli sürüş için güneş gözlüğü kullanmaları, emniyet kemeri ve kask takılmaları konusunda bilgilendirdi. Havadan gerçekleştirilen denetimde, 29 sürücüye, toplam 10 bin 436 TL'lik idari para cezası uygulandı.

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