HABER

Çanakkale'de havadan trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince, helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Çanakkale'de havadan trafik denetimi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince, helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, 29 sürücüye, toplam 10 bin 436 TL'lik idari para cezası uygulandı.
Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Kirazlı mevkisi ile Çan yolu Çekiçler köyü yol ayrımı, Ezine Kestanbol Kaplıcaları yol ayrımı, Çan- Bayramiç yolu Bayramiç ilçe girişi ve Ayvacık Kadırga Koyu yol ayrımı noktalarında havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimde, 5 kişilik jandarma trafik ve 5 kişilik jandarma asayiş timi de görev yaparken, Sikorsky S-70i tipi genel maksat helikopteri kullanıldı. Ekipler, sürücüleri güneşli havada emniyetli sürüş için güneş gözlüğü kullanmaları, emniyet kemeri ve kask takılmaları konusunda bilgilendirdi. Havadan gerçekleştirilen denetimde, 29 sürücüye, toplam 10 bin 436 TL'lik idari para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de havadan trafik denetimiÇanakkale'de havadan trafik denetimiÇanakkale'de havadan trafik denetimi

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Tır, yolcu minibüsünü biçti: 1’i ağır 3 yaralıTır, yolcu minibüsünü biçti: 1’i ağır 3 yaralı
'Jandarma istihbaratçıyız' diyerek ev basıp, altın aradılar'Jandarma istihbaratçıyız' diyerek ev basıp, altın aradılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.