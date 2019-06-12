Çanakkale'de havadan trafik denetimi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, jandarma ve polis ekipleri tarafından havadan 6'ncı kez helikopter desteğiyle gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 7 sürücüye toplam 1137 TL para cezası kesildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, havadan trafik denetimlerinin 6'ncısını gerçekleştirdi. Eceabat İlçesi Kilitbahir, Gelibolu İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Lapseki İlçesi Umurbey yol kontrol noktalarında yapılan eş zamanlı denetimlere, jandarma, polis ve jandarma asayiş timleri görev aldı.

Mİ-17 genel maksat helikopteri, havadan denetime katılarak, 'sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde duraklama, park etme' gibi ihlallerde bulunan sürücüleri, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi. Denetimlerde 7 araç sürücüsüne toplam 1137 TL para cezası kesildi.

Trafik ekipleri ayrıca, sürücülere güvenli sürüş için mola vermenin önemini anlatarak, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz yolculuk yapmamaları konularında uyarıda bulundu.

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