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  4. Çanakkale'de hayvancılıkla uğraşan iki komşunun kavgası cinayetle bitti

Çanakkale'de hayvancılıkla uğraşan iki komşunun kavgası cinayetle bitti

02.11.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

ÇANAKKALE (AA) - Türkmenli köyünde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Geçer (63), traktörüne bindiği sırada aralarında husumet bulunan ağıl komşusu R.A. ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.A. tarafından av tüfeğiyle göğsünden vurulduğu öne sürülen Geçer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Geçer'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaçan katil zanlısı R.A'nın yakalanması amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

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