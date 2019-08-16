Çanakkale’de helikopter ile havadan trafik denetimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde önceki gün 12.00-14.00 saatleri arasında helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı. ’Algılanan yakalanma riski duygusunun’ sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi maksadıyla, havadan trafik denetimi için görevlendirilen Mİ-17 genel maksat helikopteri ile ’2019 Kurban Bayramı trafik tedbirleri’ni de kapsayacak şekilde sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında havadan denetim yapıldı.

Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatılarak trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda ikâz edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca sekizincisi yapılan havadan denetim faaliyeti için Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kirazlı yol kontrol noktasında, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı Çan-Etili yol kontrol noktasında, Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı Bayramiç-Çan yolu girişi yol kontrol noktasında, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı Ezine-Geyikli yol kontrol noktasında ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Erenköy Truva il yolu Tevfikiye Çıplak yol ayrımı yol kontrol noktalarında yapıldı. Faaliyette eş zamanlı olarak Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri müşterek olarak görevlendirildi.

Yapılan denetim sonucunda 64 araç sorgusu yapıldı, 5 araç trafikten men edildi. 20 araç sürücüsü hakkında ise 4 bin 683 liralık idarî para cezası kesildi.



