HABER

Çanakkale’de helikopterle havadan trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

Çanakkale’de havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde önceki gün 10.30-12.00 saatleri arasında havadan helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.

Çanakkale’de helikopterle havadan trafik denetimi

Çanakkale’de havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde önceki gün 10.30-12.00 saatleri arasında havadan helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi. Karadan da trafik ve asayiş timleri müşterek olarak görevlendirildi. Gerçekleştirilen uygulamada Mİ-17 genel maksat helikopteriyle sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında denetim yapıldı. Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatıldı ve trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda ikazda bulunuldu. Uygulama sonucunda toplam 184 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 7 araç trafikten men edilirken, 10 araç sürücüsü hakkında ise 6 bin 158 TL idari para cezası kesildi.

Çanakkale’de helikopterle havadan trafik denetimi

Çanakkale’de helikopterle havadan trafik denetimi

Çanakkale’de helikopterle havadan trafik denetimi

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Hakkari şehidi Sarı için tören düzenlendiHakkari şehidi Sarı için tören düzenlendi
İnönü’de trafik kazasıİnönü’de trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.