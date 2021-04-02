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Çanakkale’de horoz dövüşünde 54 gözaltı

02.04.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de, yasa dışı yapılan horoz dövüşünü basan polis ekipleri 54 şüpheliyi gözaltına aldı.Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi Çay Kenarı Sokakta, bir barakada yapılan horoz dövüşü ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

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Çanakkale’de, yasa dışı yapılan horoz dövüşünü basan polis ekipleri 54 şüpheliyi gözaltına aldı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi Çay Kenarı Sokakta, bir barakada yapılan horoz dövüşü ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda horoz dövüşü için farklı illerden gelen 54 şüpheli gözaltına alındı.
Hem kumar hem de pandemi cezası
Kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 39 şüpheli ise kumar oynamaktan 51 bin 870 TL para cezası kesildi. 54 şüpheliye ayrıca pandemi koşullarına hiçe saydıkları gerekçesiyle yaklaşık 100 bin TL para cezası kesildi.
Öte yandan, horoz dövüşlerinden elde edildiği belirtilen 191 bin 180 TL ve bin 700 dolar ele geçirildi. 20 dövüş horozu ise Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 54 şüpheli serbest bırakıldı.

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