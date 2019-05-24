HABER

Çanakkale’de iki genç boğularak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde denize giren 2 lise öğrencisi genç boğularak hayatını kaybetti.Ayvacık ilçesinde Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen 4 öğrenci, iddiaya göre okuldan kaçarak Ak Liman mevkiinde denize girdi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde denize giren 2 lise öğrencisi genç boğularak hayatını kaybetti.
Ayvacık ilçesinde Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen 4 öğrenci, iddiaya göre okuldan kaçarak Ak Liman mevkiinde denize girdi. Gençlerden 17 yaşındaki Sıtkı Esen ile 17 yaşındaki İbrahim Soysal denize girdikleri bölgede gözden kayboldu. Diğer iki genç kurtularak, durumu civardakilere haber verdi.
Daha sonra yarı baygın olarak bulunan Sıtkı Esen, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Ancak Esen yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Havadan, denizden ve karadan yapılan çalışmalar neticesinde kayıp İbrahim Soysal’ın da cansız bedeni bulundu.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Adliye koridorunda kızının katiliyle karşılaşınca, gözyaşlarına boğulduAdliye koridorunda kızının katiliyle karşılaşınca, gözyaşlarına boğuldu
Dersten kaçıp, denize giren 2 liseli boğulduDersten kaçıp, denize giren 2 liseli boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.