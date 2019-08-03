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Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çan ilçesi Bostandere köyü yolunda meydana geldi. Hüseyin Altın (49) yönetimindeki 17 HP 561 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Dere (28) yönetiminde 17 HF 415 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Recep Dere ile 17 HP 561 plakalı otomobildeki Emre Altın öldü, diğer sürücü Hüseyin Altın ile eşi Aysel Altın (47) ağır yaralandı. Çağırılan sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar önce Çan Devlet Hastanesi'ne buradan da Çanakkale'ye sevk edildi.
Ölen iki kişinin cansız bedenleri de Çan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıÇanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıÇanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıÇanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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