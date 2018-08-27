Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kenan Sözen'in kullandığı 05 DM 172 otomobil, Bayramiç-Ezine karayolu Türkmenli köy yolu ayrımında karşı yönden gelen Necati Dikmen idaresindeki 17 FL 530 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücüler ile Ümmiye ve Caner Sözen, ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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