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Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 20:03 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İpek YAVAŞ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarından Çanakkale- İzmir yolundaki Bozcaada sapağında meydana geldi. Çanakkale'den İzmir yönüne giden Muhammet Sadak yönetimindeki K-EU 7676 yabancı plakalı otomobil, İzmir'den Bozcaada'ya giden Serpil Dayanç yönetimindeki 59 TB 949 plakalı otomobil ile Bozcaada sapağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya döndü. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile yabancı plakalı otomobildeki Elvan Sadak, Ünal Sadak, Adnan Sadak ve diğer otomobildeki Mehmet Yekta Dayanç, Nesibe Gürel ile Eylül Yüsra Dayanç yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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