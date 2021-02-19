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Çanakkale’de inşaat firması görünümlü kumarhaneye baskın

19.02.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Çanakkale dışarıdan inşaat firması süsü verilen ve dışarısının güvenlik kameralarıyla takip edildiği kumarhaneye yapılan baskın sonucu 18 kişiye cezai işlem uygulandı.Çanakkale’nin İsmetpaşa Mahallesinde bulunan dışarıdan inşaat firması gibi duran ve dışarısının güvenlik kamerasıyla takip edildiği kumarhaneye düzenlenen baskın sonucu suç üstü 18 kişi kumar oynarken yakalandı.Baskın sonucunda 6 bin 200 lira ve bin 142 dolar para ile 286 adet poker pulu, 35 deste poker kağıdı ve hesabın tutulduğu defter ele geçirildi.Diğer yandan, kumar oynayan kişilere toplamda 40 bin 248 lira cezai işlem uygulandı.

Çanakkale dışarıdan inşaat firması süsü verilen ve dışarısının güvenlik kameralarıyla takip edildiği kumarhaneye yapılan baskın sonucu 18 kişiye cezai işlem uygulandı.
Çanakkale’nin İsmetpaşa Mahallesinde bulunan dışarıdan inşaat firması gibi duran ve dışarısının güvenlik kamerasıyla takip edildiği kumarhaneye düzenlenen baskın sonucu suç üstü 18 kişi kumar oynarken yakalandı.
Baskın sonucunda 6 bin 200 lira ve bin 142 dolar para ile 286 adet poker pulu, 35 deste poker kağıdı ve hesabın tutulduğu defter ele geçirildi.
Diğer yandan, kumar oynayan kişilere toplamda 40 bin 248 lira cezai işlem uygulandı.

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