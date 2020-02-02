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  4. Çanakkale’de inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Çanakkale’de inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:58 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki bir inşaatta çalışan 38 yaşındaki işçi Mehmet Söğüt, inşaat yakınındaki elektrik tellerinin akımına kapılarak hayatını kaybetti.Dün Ezine’ye bağlı Sarısöğüt köyünde meydana gelen olayda, 2 katlı bir inşaatta işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Mehmet Söğüt, kalıp işinin sökümünde kullandığı ıslak ahşap kalasın, bina yakınındaki elektrik tellerine temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki bir inşaatta çalışan 38 yaşındaki işçi Mehmet Söğüt, inşaat yakınındaki elektrik tellerinin akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Dün Ezine’ye bağlı Sarısöğüt köyünde meydana gelen olayda, 2 katlı bir inşaatta işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Mehmet Söğüt, kalıp işinin sökümünde kullandığı ıslak ahşap kalasın, bina yakınındaki elektrik tellerine temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Söğüt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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