HABER

Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı: 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 09:25 | Son Güncelleme

ÇANAKALE'de, işçileri taşıyan minibüs, önündeki vince çarptı.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKALE'de, işçileri taşıyan minibüs, önündeki vince çarptı. Kazada, minibüste bulunan 15 işçi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çanakkale- İzmir Karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Biga ilçesinden aldığı işçileri, merkeze bağlı Kumkale köyüne götüren Hasan Demirel yönetimindeki 17 KL 018 plakalı minibüs, Güzelyalı köyü yakınlarında önündeki Kurtuluş Yılmaz'ın kullandığı 34 09 3356 plakalı vince çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsün ön kısmı hurdaya dönerken, içerisindeki 15 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

FOTOGRAFLI

PARTNERNorm Ender'e bir şok daha!Norm Ender'e bir şok daha!
Makas atmaya çalışırken duvara bindirdiMakas atmaya çalışırken duvara bindirdi
Bursa’da yoğun sis etkili olduBursa’da yoğun sis etkili oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her yerde aranıyordu! Apartman boşluğunda ölü bulundu

Apartman boşluğunda ölü bulundu

İstanbul'da Alevilerin yaşadığı evlere 'gebereceksin' yazısı yazıldı

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Son dakika! DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı: Çok sayıda yaralı

İşçi servisiyle vinç çarpıştı! Çok sayıda yaralı

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.