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Çanakkale'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 08:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Çanakkale'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (1)

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaza bu sabah saat 07.30 sıralarında, Biga ilçesi Yeniceköy mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Gönen ilçesindeki fabrikanın işçilerini taşıyan 17 KP 111 plakalı minibüs ile 16 BM 893 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahelelerinin ardından hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (1)Çanakkale'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (1)Çanakkale'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (1)

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