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Çanakkale'de İYİ Parti'den istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 04:32 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, İYİ Parti eski İl Başkanı İrfan Dehmen ile Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Ufuk Demirbaş'ın da aralarında bir grup, düzenledikleri basın toplantısıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, İYİ Parti eski İl Başkanı İrfan Dehmen ile Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Ufuk Demirbaş'ın da aralarında bir grup, düzenledikleri basın toplantısıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İYİ Parti'nin Çanakkale'de kurucu il başkanlığını yapan ve milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden İrfan Dehmen, beraberinde Çanakkale Belediye Meclis Üyesi İYİ Parti'li Ufuk Demirbaş, kurucu il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 20 kişilik bir grup ile basın toplantısı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen basın toplantısıyla, partilerinden istifa ettiklerini açıklayan Dehmen, partiyi Genel Başkan Meral Akşener'in yönetmediğini ileri sürdü. Siyaset ve fikir üretmeye devam edeceklerini belirten Dehmen, "Biz bu yola Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in liderliğinde çıktık. Ona inandık ve güvendik. Ancak gelinen son noktada artık partinin onun tarafından yönetilmediği düşüncesindeyiz. Etrafını saran kadroları eski alışkanlıklarını partiye taşımış ve aynı hastalıklı siyaset, yepyeni tertemiz bir partiyi kirleterek bu noktaya gelmiştir. Burada birlikte çalışmaktan, fikir üretip hayata geçirmekten büyük gurur duyduğumuz bu ekip, maalesef artık bu siyasi yapının içerisinde yer almayacaktır" dedi. Dehmen, bir basın mensubunun "Bundan sonra başka bir partide yer alacak mısınız?" sorusuna ise "Böyle bir düşüncemiz yok" şeklinde yanıt verdi. Çanakkale merkez ve ilçelerinde İYİ Parti'den istifa edenlerin sayısının ise yaklaşık 250 olduğu iddia edildi.

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