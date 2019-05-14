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Çanakkale'de jandarmadan havadan trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince, helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Çanakkale'de jandarmadan havadan trafik denetimi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince, helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale- Çan karayolu Kirazlı,Çan-Çekiçler ile Yenice-Gölet mevkii yol kontrol noktalarında havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimde, 3 Jandarma Trafik timi ve 3 Jandarma Asayiş timi görev yaptı. Havadan Mİ-17 genel maksat helikopteriyle araçlar, sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etme konularında denetlendi.
Denetim sırasında, kontrol noktalarında trafik ekiplerince durdurulan araçların sürücülerine ise emniyetli bir sürüş için emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı. Sürücüler, ayrıca başıboş hayvanların karayoluna aniden çıkabilecekleri konusunda uyarıldı.
Denetimde, 5 sürücüye, toplam bin 175 TL'lik idari para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de jandarmadan havadan trafik denetimi

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