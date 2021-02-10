HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Çanakkale’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

10.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olarak; uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 01-31 Ocak 2021 tarihleri arasında toplamda 16 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olarak; uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 01-31 Ocak 2021 tarihleri arasında toplamda 16 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 5’i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, hassas burunlu narkotik köpekleri de büyük başarılara imza attı.
1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda; 867 gram toz esrar, 628 gram metamfetamin, 5 gram afgan macunu, 13 gram kenevir tohumu, 82 adet uyuşturucu / uyarıcı hap, 3 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçta kullanıldığı tespit edilen 2 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Bahçeli duyurdu: 18 Mart'ta yapılacakBahçeli duyurdu: 18 Mart'ta yapılacak
Tarık suresinin meali ve faziletiTarık suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobu, ilk ışığı 2022'de alacak

Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobu, ilk ışığı 2022'de alacak

İlker Başbuğ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi

İlker Başbuğ ifade verdi

Bahçeli duyurdu: MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın tarihi belli oldu

Bahçeli duyurdu: 18 Mart'ta yapılacak

MİT'ten Sincar'da operasyon! Kritik isim yakalandı

PKK'nın kritik ismi Sincar'da yakalandı

Bolu'da yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli şehri ikiye böldü

Yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli şehri ikiye böldü

ABD savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntüler

İstanbul'da dikkat çeken görüntü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.