Çanakkale'de kaçak avcılıkla mücadele

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, kaçak avlanan 10 ton midye ile birer ton deniz patlıcanı ve sazan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kontrol ekiplerince, yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde şüphelenilen 4 ticari araca operasyon düzenlendi.

Kaçak avlanan 10 ton midye ile 1 ton deniz patlıcanı ve boy yasağına uymayan 1 ton aynalı sazan ele geçirildi, araçlardakilere 10 bin 560 lira idari para cezası kesildi.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, gazetecilere açıklamasında, denetimlerin jandarma ekiplerince yapıldığını söyledi.

Karadağ, operasyonda 4 araçta kaçak yollarla elde edilmiş su ürünlerine el konulduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne getirilen kaçak midye, deniz patlıcanlarının imha edileceği, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilecek sazanların ise balık halinde satılacağı öğrenildi.

