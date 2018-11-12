HABER

Çanakkale'de kaçak avcılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

Kaçak avlanan 10 ton midye ile birer ton deniz patlıcanı ve aynalı sazan ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, kaçak avlanan 10 ton midye ile birer ton deniz patlıcanı ve sazan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kontrol ekiplerince, yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde şüphelenilen 4 ticari araca operasyon düzenlendi.

Kaçak avlanan 10 ton midye ile 1 ton deniz patlıcanı ve boy yasağına uymayan 1 ton aynalı sazan ele geçirildi, araçlardakilere 10 bin 560 lira idari para cezası kesildi.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, gazetecilere açıklamasında, denetimlerin jandarma ekiplerince yapıldığını söyledi.

Karadağ, operasyonda 4 araçta kaçak yollarla elde edilmiş su ürünlerine el konulduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne getirilen kaçak midye, deniz patlıcanlarının imha edileceği, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilecek sazanların ise balık halinde satılacağı öğrenildi.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Kolonoskopi yaptırırken bağırsakları yırtılınca kanser olduğunu öğrendiKolonoskopi yaptırırken bağırsakları yırtılınca kanser olduğunu öğrendi
Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı' Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Süleyman Şimşek yakalandı

Süleyman Şimşek yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.