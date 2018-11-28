Çanakkale'de kaçak avcılıkla mücadele

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak midye ve deniz patlıcanı avlayan 4 kişiye toplam 5 bin 288 lira idari para cezası verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonu ile su ürünleri denetimleri yapıldı.

Denetimlerde, kaçak avlanan 2 bin 500 kilogram midye ile 400 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

Midyeler ve deniz patlıcanları, canlı olmaları dolayısıyla tekrar denize bırakılırken, 4 kişiye toplam 5 bin 288 lira idari para cezası uygulandı.

