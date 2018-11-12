HABER

Çanakkale'de kaçak avlanan tonlarca deniz ürünü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 15:04 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de yapılan denetimlerde yasak olmasına rağmen kaçak olarak avlanılan 10 ton midye ile 1 ton deniz patlıcanı ve boy yasağına uymayan 1 ton aynalı sazan ele geçirildi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de yapılan denetimlerde yasak olmasına rağmen kaçak olarak avlanılan 10 ton midye ile 1 ton deniz patlıcanı ve boy yasağına uymayan 1 ton aynalı sazan ele geçirildi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak ürünleri taşıyan 4 aracın bağlı olduğu şirkete, toplam 10 bin 560 TL idari para cezası kesildi. Ekipler, gece yarısı jandarma ile birlikte Kilitbahir köyünde yaptığı kontrollerde, durdurdukları 4 araç içinde avcılığı yasak olan, buna rağmen kaçak olarak avlanan 10 ton midye ile 1 ton deniz patlıcanı ve boy yasağına uymayan 1 ton aynalı sazan ele geçirdi. Kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Bu gece su ürünleri kontrol ve denetim işlemleri sırasında ilgili arkadaşlarımız, jandarmamız ile birlikte kaçak 4 araçta kaçak yollarla elde edilmiş su ürünlerini ele geçirdi. Yakalanan deniz patlıcanlarının bir kısmı canlı ürünlerdi. Canlı olanların anında denize dökümü gerçekleştirildi. Donmuş olarak yakalananların ise bugün imhasını gerçekleştireceğiz" dedi. Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edilecek olan sazanların ise, balık hâlinde satışı gerçekleştirilecek.

PARTNERBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzüBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzü
Son veda! Gözyaşları sel olduSon veda! Gözyaşları sel oldu
Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildiFuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

Fay hattı sorgulama sayfası MTA! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin

Fay hattı sorgulama sayfası MTA! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.