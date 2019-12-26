Çanakkale’de kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 32 yaralı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 32 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ezine’ye bağlı Körüktaşı köyü yakınlarında saat 20.00 sıralarında sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen ve kaçak göçmen taşıyan 45 PY 654 plakalı kamyonet devrildi. Kaza sonrası kamyonetin içinde bulunan ve Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 50 mülteciden 32’si hafif şekilde yaralandı. Yol üzerinde kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların 7’si tedbir amaçlı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

