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  4. Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı

Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 22:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afgan uyruklu 50 kaçak göçmenin taşındığı kamyonetin devrilmesi sonucu 32 kişi hafif şekilde yaralandı.

İpek YAVAŞ-Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afgan uyruklu 50 kaçak göçmenin taşındığı kamyonetin devrilmesi sonucu 32 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Körüktaşı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapma hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu 50 kaçak göçmenin taşındığı 45 PY 654 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsüsün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kaçak göçmenlerden 32'sinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 7'si tedbir amaçlı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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