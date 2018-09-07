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Çanakkale'de kaçak göçmenlerin yakalanma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na, lastik botla geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanma anları, kameralara anbean yansıdı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na, lastik botla geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanma anları, kameralara anbean yansıdı. Kaçakların, umut yolculuğu için bebeklerinin dahi canlarını tehlikeye attığı görüldü.

Kuzey Ege'de kaçakların yasa dışı geçişlerini önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla lastik bot içindeki 11'i çocuk, 5'i kadın ve 13'ü erkek toplam 29 Afgan kaçak yakalandı.

ÖNCE ÇOCUKLAR ALINDI

Kaçak göçmenlerin yakalanma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alınması anları, ekipler tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, kaçakların dolu olduğu bota, görevlilerin ip atarak Afganları çektiği görülüyor. Lastik bota tıka basa doluşan kaçakların önce çocukları Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alınıyor ardından da tüm kaçakların tahliyesi sağlanıyor. Bu görüntüler, kaçakların umut yolculuğu için kendilerinin yanı sıra çocuklarının da hayatlarını nasıl tehlikeye attığını gözler önüne seriyor.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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