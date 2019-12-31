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  4. Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:33 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ve Lapseki ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alkol kaçakçılarına karşı düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale’nin Biga ve Lapseki ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alkol kaçakçılarına karşı düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Lapseki ve Biga’da alkol kaçakçılarına yönelik sürdürülen son operasyonlarda toplam 14,5 litre kaçak içki ve 2 ton kaçak şarap ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu; yurt dışından gümrük mühürlü tırlar ile kaçak olarak getirilen 14,5 litre kaçak alkol, 2 ton kaçak şarap, markasız ve seri numarasız 2 sigaramatik, 1 tıpa makinesi, 1 üzüm sıkma makinesi, 1 posa makinesi, 13 damıtma aparatı, 3 alkol test kiti, 47 şişe, 19 litrelik 20 bidon, 5 litrelik 30 bidon, 220 litrelik 17 varil ve 3 damıtma hortumu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler O.Ö., Y.H., C.T. ve H.A. jandarmada verdikleri ifade sonrası serbest bırakıldı.

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