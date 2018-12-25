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Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonda 60 şişe kaçak içki ile 100 gram bonzai ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonda 60 şişe kaçak içki ile 100 gram bonzai ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, kent merkezinde kaçak içki ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, üzerinde sahte bandrol bulunan 60 şişe içki, 150 fişek halinde 100 gram bonzai, 30 uyuşturucu hap ve hassas terazi ile 6 bin lira nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Çanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonuÇanakkale'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

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