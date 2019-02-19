Çanakkale’de kaçak kazı operasyonu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çan’ın Çaltıkara köyünde izinsiz kazı yapılacağı istihbaratı elde edildi. Belirtilen bölgede yapılan kontrolde izinsiz kazı yaptığı esnada S.Ö., E.E., A.S., C.U., ve M.Ç isimli şüpheliler 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet kazma ve 2 adet kürek ile birlikte suçüstü yakalandı. Çan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen malzemeler muhafaza altına alındı. Olayın şüphelileri ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

